韓國疾病管理本部周三下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增115人，累計病例達1,261例。

為了防堵疫情持續擴散，韓國疾病管理本部已經開始對新天地教會約21萬名信眾進行感染檢測，未來幾天該國的新增確診數料將持續暴增。

(時報資訊)