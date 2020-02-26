《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增115例，累計達1,261例 16:312020/02/26 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周三下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增115人，累計病例達1,261例。 為了防堵疫情持續擴散，韓國疾病管理本部已經開始對新天地教會約21萬名信眾進行感染檢測，未來幾天該國的新增確診數料將持續暴增。 (時報資訊) #韓國 #新冠肺炎 #疫情 #確診 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 紙藝蘭花開展 傳遞手作溫暖 04:102020/02/23 地方新聞 南韓旅遊警示提升至3級 韓國團取消率達8成 19:442020/02/24 生活 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 西門町KTV清晨鬥毆 男子遭持刀砍腿 08:482020/02/25 社會 《期貨》3月台指期開跌117點，電子期、金融期聯袂開低 08:522020/02/25 財經 韓國旅遊升級！長榮航僅四航班衝擊較小 16:002020/02/25 財經 韓國職棒KIWOOM英雄隊與中華職棒球中信兄弟隊展開交流賽 22:402020/02/25 體育 開學首日 台東爆26名國中小學生身體不適請回 17:442020/02/25 生活 韓國疫情升級 台大籲：韓國短期生暫緩來台 13:032020/02/26 生活 《傳產》豪宅市場漸有溫度，億級成交頻傳 16:142020/02/26 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 1900點…美股還沒殺完？專家爆散戶撿槍… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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