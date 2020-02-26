美股連續兩天崩跌，外資逃竄，今天賣超台股高達332.04億元，創下史上第六高紀錄，也是2007年8月16日以來賣超最大的一個交易日。而今年以來，外資累計賣超金額在昨天突破1000億元之後，至今天累計達到1495.5億元。

受到新冠疫情影響，美國道瓊指數連續兩天大跌1031.61點及879.44點，跌幅都超過3％，引爆全球股市震盪，外資同步站在賣方，今天賣超更擴大到332.04億元，創史上第六大賣超幅度。

根據統計資料顯示，外資賣超第一是在2007年7月27日，賣超達623.98億元，主要受到美國次貸風暴的影響。同年3月12日、8月1日、8月16日，賣超金額分居史上第二、三、五大，金額分別為549.37億元、489.92億元、384.48億元，其中，3月12日主要是飛利浦釋股台積電(2330)所造成，史上第四大賣超則是2014年2月5日443.88億元。

(時報資訊)