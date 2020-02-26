2020金馬奇幻影展4月10日至19日、4月17日至26日分別在台北、台中展開。今天（2月26日）金馬執委會公布展映片單，由金鐘導演瞿友寧編劇、監製，柳廣輝執導的《刻在你心底的名字》榮膺本屆開幕片。

本屆影展也將搶先曝光3部新片，包括香港導演袁劍偉與金馬影后林嘉欣、香港影帝黃秋生合作的驚悚電影《死因無可疑》，曾入圍金馬獎最佳短片的王逸帆的導演處女作，由賴雅妍、禾浩辰大戰活屍立委的黑色喜劇《逃出立法院》，以及張孝全、許瑋甯領銜主演的Netflix原創影集《誰是被害者》。

《刻在你心底的名字》聚焦在80年代剛解嚴的台灣，去年以《返校》入圍金馬獎最佳新演員的曾敬驊，與陳昊森扮演一對高中同學，原本遊走在友誼與愛慕之間，賞試碰觸禁忌邊界，但因學妹（邵奕玫飾）的出現而讓曖昧關係產生變化。

因應新型冠狀病毒肺炎防疫需求，影展期間活動現場也會加強防疫措施；相關訊息將洽官方網站 、 Facebook粉絲專頁及Instagram。

(旺報 )