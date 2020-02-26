新北市府為解決汐止社后塞車問題，將進行「同興路穿越高速公路工程」，未來南北向車流不用再全擠至中興路穿越國道1號，可大幅紓解當地塞車問題。侯友宜表示，此工程對汐止相當重要，因此市府特別斥資15.3億元，預計2023年4月完工。

侯友宜指出，汐止社后上班時段塞車問題相當嚴重，目前唯一的南北向通行道路僅有中興路，導致上班時段民眾通通擠至中興路，造成交通癱瘓，市府研議後，決定打通高速公路下的同興路，將車流分散，紓解塞車情形。

侯友宜宣示，「同興路穿越高速公路工程」將於3月開工，預計2023年月完工，共斥資15.3億元，屆時將能大幅改善社后塞車問題。

工務局表示，這次市府在施作工程時設想許多，除了貫穿同興路之外，還在道路旁施作排水集水坑工程，紓解當地淹水情形，同時還預留了3組捷運橋墩基礎，為將來可能興建的捷運汐民線預留施作工程。

(中時 )