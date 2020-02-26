看好台灣創作軟實力，LINE台灣期盼創造共生共榮的數位生態圈，於今（26）日宣佈將從LINE貼文串全新整裝出發，啟動『Big Creator．LINE創作客』夥伴計畫，擴大招募全台500位創作達人，聚焦美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩等五大領域，通過遴選者有機會獲得一年推播訊息無上限的LINE官方認證帳號等合作回饋，擴大社群影響力。

隨著近年社群經濟的崛起，好的內容往往成為用戶選擇使用特定社群媒體的標準。LINE觀察到Z時代(18-29歲)已躍升成社群媒體上的主力，在LINE委託尼爾森市場研究公司進行的「Z世代行為大調查」指出，「超過五成Z世代族群，偏好吃飯時瀏覽社群媒體、與觀看影音內容，通勤時則喜歡聽音樂與看社群。Z世代在社群媒體的使用上多用來關注朋友、與網紅動態。」他們看重內容與自己的關係及連結，而如何有效地創作及推播優質內容，成為社群媒體內容行銷的共同課題。因此LINE運用一站式平台的優勢，將音樂、圖文、影音、貼圖等多元服務，透過LINE貼文串的定位升級，打造成匯聚多元內容創作的大平台。不僅實現 Life on LINE 的品牌願景，更逐步形塑優質內容創作、與消費新勢力結合的共融生態圈，拓展市場獨具一格的社群新藍海。

LINE貼文串現擁有1600萬月活躍用戶，看好台灣創作人才潛力，於2020年2月全面啟動『Big Creator．LINE創作客』夥伴計畫，初期將以商業互惠的模式方式，網羅最貼近使用者生活的內容創作者合作。創作者能於貼文串上盡情發揮創意，打造獨具個人風格的貼文串。另外，更讓用戶隨心所欲探索新內容，發現新主題，吸收新知識，讓社群更輕鬆有趣。

首波將針對美食旅遊、運動休閒、美妝時尚、插畫設計、親子毛孩等五大領域的內容創作者擴大招募，至年底前預計招募達500位創作達人，只要符合在基本資格（YouTube上擁有超過10,000追蹤或在Instagram上有5,000追蹤並且平均貼文點擊率達到120,000以上）；且創作內容以影音圖片等視覺爲主，並能連動時事話題、或品牌內容引發共同興趣等條件，即日起至2020年6月30日止，透過官方指定管道(寄信至[email protected]信箱)完成申請並經過遴選，便有機會獲得LINE官方認證的「藍盾」官方帳號、官方帳號專屬ID、一年推播訊息無上限等合作回饋。此計畫後續更將針對用戶參與度、內容更新頻率、內容形式、多元工具等面向，提供創作者一系列訓練課程，強化創作者營運基礎，促使優質內容創作可持續擴大影響力，更希望創作客們都能創作、成名、成長一次到位，與LINE攜手共創雙贏。

LINE啟動『Big Creator．LINE創作客』夥伴計畫內容，申請者有門檻。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE啟動『Big Creator．LINE創作客』夥伴計畫內容。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE不僅持續優化用戶體驗，更為創作客開發多元工具，輔以AI技術加持，將個人化推薦和搜索再升級，針對使用者習慣，優先投遞相關興趣內容、影音及未曝光訊息。此次升級整合原LINE 貼文串既有的話題卡、診斷測驗、限時動態、主題、貼文串官方帳號等功能，再添兩種內容推廣模式，包含「探索」和「追蹤」全新功能，預計於3月上旬上線。搭配目前已有的影音、圖片輯、外導貼文內容呈現形態，經營者將不再受限於單一群發推播模式，可依照個人風格創作最適合自己的原創內容，從追蹤圈粉開始，讓觀眾晉升好友，溝通從單向變雙向，進而深度經營，依興趣和需求分眾對話，讓記錄生活、分享樂趣、吸收新知都在LINE貼文串，開啟玩轉社群的無限可能。

(中時電子報)