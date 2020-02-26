往南庄的苗124乙線，沿途櫻花盛開，值得民眾前來賞花。〔謝明俊攝〕

南庄獅山櫻花正值盛開，民眾可利用228連假出門一遊。〔謝明俊攝〕

受新冠肺炎影響國人出遊心情，參山國家風景區管理處為即將到來的228連假，特別向民眾推銷外出散心、脫下口罩大口呼吸新鮮芬多精的好機會，其中像是南庄地區櫻花盛開，登山步道處處鳥語花香，尤其推薦獅山藤坪步道，老少咸宜，乘著天氣回暖的228連假，全家一起出門走走吧！

管理處指出，特別推薦給民眾的藤坪步道，自獅山遊客中心大門右側上山，就進入藤坪生態園區，步道全長約1,200公尺，所需時間約1小時，步道採用自然工法，以枕木、棧道及泥土山徑為主，地勢平坦好走，且區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，是一處豐富的生態教育園區，適合親子健走吸取芬多精的好去處。

此外，從台三線轉入124乙線往南庄方向，路兩旁種植的粉紅櫻花美不勝收，千萬別錯過了這冬去春來的美景，並到南庄老街品嘗在地客家特色美食，走訪百年歷史「南庄老郵局」，享受漫遊南庄國際慢城小鎮之美。

(中時 )