高雄市每年約有1000案性侵害通報案件，為了加強未成年孩子自我保護意識，一群由大學教授、退休教師、醫師、護理師、公營事業機構高階主管、現任國中教師，及幼兒園園長組成「小紅帽教育宣導團」，到各級學校、兒少安置機構等進行性教育宣導，透過寓教於樂的方式，幫助孩子吸收知識。

這群熱心教育的志工們，化身「小紅帽」故事的人物，透過戲劇表演，教導孩子們如何辨識「大野狼」、如何保護自己，遇到困難如何求救。

在這100分鐘的宣導，孩子們看得聚精會神，整場笑聲不斷，每次宣導完，校長、老師、機構負責人都會再預約下次宣導時間，深受歡迎。自2015年至今，小紅帽教育宣導團宣導對象包含高雄市各級學校師生，至今已宣導458場次，總計5萬2528人次受益，成果豐碩。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心表示，小紅帽教育宣導團不支薪到校宣導，有些學校設備不足，宣導團還自費購買筆記型電腦、音響、麥克風及演戲的服裝，讓宣導更活潑、更具效果。

除了市區學校的宣導外，連山區的那瑪夏區、桃源區，只要有宣導申請單，小紅帽教育宣導團總是二話不說，扛著宣導器材就上山，服務精神可嘉，令人敬佩。

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(旺報 )