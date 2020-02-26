立法院長游錫堃今天下午接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰大使，針對日本疫情延燒，未來是否會影響台日交流，游錫堃會前受訪表示，台灣周遭國家疫情發展讓人憂心，呼籲國內共體時艱，辦活動優先考量防疫需求，跟日韓將透過外交關係交換意見，共同加強防疫，並爭取支持台灣加入WHO，讓台灣防疫經驗幫助國際。

游錫堃表示，因應新冠肺炎衍生的問題，台灣防疫重要經驗值得國際重視，藉由今天與日方會面，希望一定要支持台灣加入WHO，同時也感謝日本首相安倍晉三日前公開支持台灣加入WHO。

行政院會預計明天通過紓困特別條例預算案，游錫堃表示，如果政院明天通過送來立法院，下周一會召開朝野協商討論程序問題，希望下周二讓行政院長蘇貞昌進行特別預算報告後交付委員會審查，如果委員會審查順利，朝野迅速取得共識完成初審，最快下周四召開朝野協商，3月6日院會完成二讀、三讀通過。

不過，游錫堃認為，近期審查特別條例時，諸多提案進行表決，可見朝野各黨團還有很多意見要溝通，很可能委員會審查無法一天就可以解決，實際進度須視審查狀況而定。

新冠肺炎,游錫堃,防疫,紓困條例,特別預算,立法院,行政院,蘇貞昌

(中時 )