對抗新冠肺炎，高雄大學25日為居家檢疫期滿、健康出關的7名港澳學生，端上豬腳麵線，感謝他們積極配合，共同守護校園安全。此外，因應開學上課，實施全校量測體溫等規定，確保教職員生健康。

高大學務處把關檢疫港澳生健康，25日上午由護理師蘇淑芬確認體溫正常，正式完成為期14天宿舍檢疫。為讓學生感受台灣濃厚的人情味，校方特別準備了豬腳麵線，以及特製鼠年小紅包、巧克力，祝福學生平安回歸校園。

港澳生撤離後，所住房間及周遭環境隨即由總務處進行全面消毒，嚴防防疫破口。校方表示，因應新冠肺炎，全校有31名港澳生，依規定實施居家檢疫者17名，10名提早返台者自行於賃居處實施；7名則在10日由專人專車接送返校，住進檢疫關懷宿舍進行14天檢疫。

同時，高雄大學除了於官網成立資訊專區宣導新冠肺炎，日前也備妥額溫槍、口罩、消毒酒精等物資，並於25日正式開學日起實施全校教職員生、訪客量測體溫規定，倘若額溫超過37.5°C，或出現呼吸道症狀者立即通報處理。

此外，教務處針對學生課業設有相關停課、補課及復課措施，對於無法返台學生（含陸生及陸生以外的境外學生）另訂定彈性學習修業規則，保障就讀權益。

(旺報 )