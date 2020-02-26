新冠肺炎疫情持續升溫，北市副市長黃珊珊26日表示，教育局宣布所有校園大型活動將暫緩到5月後，另外像是小巨蛋展演之類的大型群聚活動，希望能避則避或延後取消，但還是要依中央來決定，中央說取消就配合，不過若取消也就沒有別的檔期給申請單位。

黃珊珊表示，教育局剛發新聞稿宣布，所有校外教學、園遊會、體育表演、校慶、露營、畢旅都暫緩到5月後辦理，視疫情處理，大部分聚集性活動都往後挪；另外北市自己在戶外舉辦的活動，如飲食攤位等都取消。

黃珊珊說，但像小巨蛋的展演，中央若規定清楚才能決定，因為傳染病防治法的指揮市中央，北市只是建議，因為現階段社區感染風險較高，所以朝向盡量避免、延後或取消大型活動，而北市即便做命令也可能不具法律效果，所以不能直接命令不准辦，取消檔次有涉及權利義務問題，今天有跟捷運公司和承辦單位協商若取消怎處理後續，專家認為活動非必要，下次會議會再討論。

她統計，今天居家隔離者增11人，解列240人；居家檢疫者2012人，解列2925人，罰款67人，曾安排就醫者有72人，失聯0人；社區監測通報增加1300人；2輛防疫計程車今天也上線，但至今都在待命，尚未接到個案，而交通局已有備援人選，像昨天就有6人來受訓，若國人從韓國回來後需求增加就擴增。

黃說，市政大樓每天有1萬多人進出，如今已做好消毒，有考慮之後在門禁管理做體溫檢測、乾洗手，市民、市府員工採分流方式，員工可自主管理，但民眾則經過紅外線儀器，目前市府只有1台，待動線配置好，下周就做嚴謹的相關管制。

她提到，由於市民都能進入市政大樓每層，所以市府會做第二辦公室，希望將市民服務跟辦公處所分開，她有請各局處統合外部辦公室，如交通局有停管處、財政局找稅捐處、地政局找地政事務所，府級單位的第二辦公室就消防局。

對於有居家檢疫男性趴趴走2次被送集中隔離所，黃珊珊表示，第1次罰1萬、第2次重罰5萬，怕繼續違規所以就報給中央送到強制隔離所，是否公布姓名或在哪區由中央決定，至於他逃跑路線的細節不知道，但已有違規事實，手機都有監控，一離開家警政單位就知，無所遁形。

(中時 )