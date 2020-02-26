228連續假期將至，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局將自109年2月29日（星期六）至3月1日（星期日）止共計2天，將部分時段封閉台61線竹南路段平交路口。

台61線苗栗竹南路段為今年228連續假期重要交通疏運路段，為有效紓解台61線北上車潮，將部分時段封閉 2個平交路口及1個路口禁止左轉，以利西濱快速道路主線車流疏導，封閉路段及時段本局苗栗工務段均派員偕同現場警力協助引導車流。

封閉路口計2處、禁止左轉1處，說明如下：

1、台61線89K＋670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線94K＋200竹南垃圾場路口，將於2月29日、3月1日下午1點至隔日凌晨1點橫向路口封閉。

2、台61線90K＋600龍江街(龍鳳漁港)路口2月29日晚上9點至隔日凌晨1點禁止左轉龍江街。

平交路口封閉係以採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

(中時 )