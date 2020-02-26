動物保護立法運動聯盟(動法盟)今日於台北市NGO會館舉辦茶會，並邀請多位立委出席，農委會主委陳吉仲也到場，並針對現場提出動保入憲等8項訴求表示支持，也提到蔡英文總統很重視，未來會討論修法的可行性。

今日茶會邀請到國會四大黨立委出席，名單包括：民進黨立委林楚茵、黃世杰；國民黨立委林奕華、鄭麗文；民眾黨立委蔡壁如；時力立委陳椒華。

動法盟提出8項訴求：1.動保入憲；2.動物傷害慰撫金法制化；3.動保警察法制化；4.動物人道救援法制化；5.動物科學應用資訊公開及資源分享法制化；6.實驗動物獸醫專業養成法制化；7.畜禽魚類友善生產系統法制化；8.蔬食推廣法治化。

陳吉仲也針對部分訴求回應，有關動保警察議題，蔡英文總統也很重視，但重點不是叫警察做動保業務，而是業務內容是什麼，且基於警力分配考量，若要全面法制化，地方政府恐無法承擔。

林楚茵表示，不論任何物種都是生命，都要尊重。蔡壁如則坦言，修憲門檻很高，甚至連提案都不容易，但還是會持續倡議，「推動動保是大家的共識。」

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(中時 )