新冠肺炎延續，台廠大陸廠區運作開工趨緩回復，惟包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、長春及聯成（1313）、德淵(4720)、上緯（3708）等近年啟動海外多元佈局，有利營運調度支撐。

上緯投控子公司上緯（天津）風電新材料、上緯新材料科技均已復工；因新冠肺炎疫情影響，原中國區訂單陸續調整轉由臺灣及馬來西亞營運據點作適當產能調度以因應。

上緯馬來西亞廠是上緯在大中華地區外設立的第1個環保耐蝕材料生產據點，廠區面積約8,000平方公尺，主生產產品為環保耐蝕材料，預計年產7,000噸。

聯成DOP營收佔比約64％、PA12％，PVC16％；目前大陸地區各據點機動調整營運，並通知客戶調整出貨時間安排。

聯成先前購買巴斯夫位於馬來西亞Gebeng石化專區內的4萬噸PA廠及10萬噸可塑劑廠，並就近新建年產12萬噸可塑劑廠，及公用、倉儲、物流設施與碼頭槽區。看好供應鏈逐漸完整，將伺機評估東南亞設立新廠，新加坡或印尼均為評估選項。

台塑德州年產40萬噸HDPE新廠已完工加入貢獻；南亞德州年產82.8萬噸EG新廠也預計6月底投產，擴大搶進中南美市場。

台化、南亞合資的台灣興業耕耘紡織、PS、BOPP等市場；著眼中美貿易衝突之出貨調度及東協市場開拓，南亞把大陸兩套、合計年產23.4萬噸聚酯粒生產線，轉進越南；台灣興業聚酯粒年產規模一舉擴增56％，達65.13萬噸。

德淵部份產品由大陸工廠移轉至台灣桃園廠及越南廠生產，有效地避免中美貿易關稅衝擊。伴隨桃園廠新增熱熔膠產線、波蘭廠擴建強化歐洲市場耕耘，及利基產品推展告捷，強化營運利基。

(工商 )