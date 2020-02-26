資誠（PwC）會計師事務所指出，根據國富統計以及富比士富豪排行榜等公開資料，2020年台灣高資產客群人數將達到41.17萬人，總資產規模達25.85兆。

資誠（PwC）會計師事務所與中國信託銀行26日共同發布《2020台灣高資產客群財富報告》。

資誠企業管理顧問公司執行董事李潤之表示，因應近年國際情勢動盪，台灣高資產客群的服務需求與布局轉變也趨於多元，此次報告除了以台灣高資產客群的視角切入，也更細緻地以資產規模與職業類型進行兩種維度的客群區隔分析，期望強化金融產品與服務的客製化策略思維，協助國內財富管理機構以客戶需求為依歸，進行產品及服務策略調整，持續精進未來財富管理的廣度與深度。

調查發現，隨著資產規模越高，對財富傳承議題也越重視，高資產客群確實認為「傳承」是需要謹慎面對與規劃的重要課題。高資產客群對於家族財富傳承有強烈需求，但實際現況，卻有79％的高資產客群，在一年內並無具體進行傳承規劃。主因是財富傳承議題牽涉到許多複雜的面向，導致在規劃與實踐時，面臨到許多窒礙難行的議題。

(工商 )