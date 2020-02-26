據山東省威海市委宣傳部消息指出，2月25日上午10時15分，由韓國仁川飛抵威海的濟州航空7C8501航班降落在威海大水泊國際機場。機上共載有163名旅客，其中19名韓國乘客、3名美國乘客、1名烏克蘭乘客，其餘為中國乘客。經現場檢查，發現有5名乘客體溫異常。

大陸央視報導，為保護入境人員及其親屬生命健康安全，確保萬無一失，根據疫情防控規定，上述5名乘客立即送至醫院進行醫學診治和觀察，此次航班其餘乘客均由大巴士統一送至指定飯店集中醫學觀察。

(工商 )