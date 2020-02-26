韓仁川飛山東威海航班5名乘客發熱 163人集中觀察 17:032020/02/26 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓新冠肺炎疫情嚴重，圖為首爾街頭。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據山東省威海市委宣傳部消息指出，2月25日上午10時15分，由韓國仁川飛抵威海的濟州航空7C8501航班降落在威海大水泊國際機場。機上共載有163名旅客，其中19名韓國乘客、3名美國乘客、1名烏克蘭乘客，其餘為中國乘客。經現場檢查，發現有5名乘客體溫異常。 大陸央視報導，為保護入境人員及其親屬生命健康安全，確保萬無一失，根據疫情防控規定，上述5名乘客立即送至醫院進行醫學診治和觀察，此次航班其餘乘客均由大巴士統一送至指定飯店集中醫學觀察。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (工商 ) #乘客 #威海 #韓國 #名乘客 #航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 紙藝蘭花開展 傳遞手作溫暖 04:102020/02/23 地方新聞 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 南韓旅遊警示提升至3級 韓國團取消率達8成 19:442020/02/24 生活 韓疫情蔓延 恐重創全球科技鏈 04:102020/02/25 全球財經 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 韓國旅遊升級！長榮航僅四航班衝擊較小 16:002020/02/25 財經 韓國職棒KIWOOM英雄隊與中華職棒球中信兄弟隊展開交流賽 22:402020/02/25 體育 從日韓入境山東威海旅客將強制集中隔離14天 18:472020/02/25 兩岸 日、韓新冠肺炎疫情擴散 山東各地今公布嚴格防疫措施 20:182020/02/25 兩岸 韓國疫情升級 台大籲：韓國短期生暫緩來台 13:032020/02/26 生活 兩岸熱門新聞 防疫發現金! 香港 18歲以上 每人給3.9萬元 - 兩岸 廣東新冠肺炎痊癒者複檢14％再呈陽性 專家回應 - 時政 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 - 兩岸 - 旺報 港佛堂經書跪墊有病毒 確認二代傳播 - 兩岸 華爾街日報低調服軟 高層2次致信中方表態 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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