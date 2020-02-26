新冠肺炎疫情持續升溫，近日大甲媽祖遶境是否停辦也引起眾議，而顏清標26日回應，一切照政府規定。對此，有醫師在臉書上轉發一張宗教活動聚集大批人潮的照片，並留言指出，「神明對台灣一次又一次的指示，難道不是在對台灣人民託夢嗎？不聽神明的話的人，會受到報應」。

日本鑽石公主號、韓國大邱新天地教會紛紛出現大規模群聚感染，這讓台灣即將來臨的大甲媽遶境活動也受到討論，不少人都建議應該停辦。醫師劉貞柏臉書《阿柏醫師的喃喃自語》發文，台灣其實已經發生5件事都跟上天眷顧有關，首先，大陸疫情快速擴散，但僅有一海之隔的台灣並未爆發，這是全民努力也是上天眷顧的結果。

劉貞柏接著提到，不只日本鑽石公主號，韓國一個密集活動造成群聚感染爆發，但因為韓國不隱瞞，可讓全人類借鏡，而台灣至今沒有大爆發，「越來越覺得這是上天的眷顧」。

劉貞柏補充，不只亞洲，遠如義大利、伊朗等國，病毒都不放過，台灣還未淪陷，也是上天眷顧，而最後一個事實就是，台灣的大型群聚集會，「遶境還沒開始」，由於先前的種種事實，幸運地讓民眾注意到，而開始引發討論，會引發這樣的討論，就是上天一次又一次的只是不是嗎？

劉貞柏強調，神明做了那麼多指示，這樣還不聽，那只能繼續祈求更多祝福，然後，不聽神明話的人會受到報應。

(中時電子報)