34歲的客語金曲歌后曾雅君，近日以募資方式推出個人第三張專輯《Heart Land心地》，近日上POP Radio《音樂咬耳朵》節目中與主持人哲緯分享心路歷程，談起從12歲起就展開創作，17年前就嘗試將說唱曲風帶入客家音樂當中，哲緯忍不住讚她走得好前，根本就是「客語版的9m88」。

提到成為創作歌手領域，曾雅君說「是和王力宏有關」，她說自己個性較內向，當初覺得站在台上比賽「好奇怪」，直到受到客語創作人謝宇威多次鼓勵，才勉為其難地以條件交換方式答應參賽，她為了圓一睹偶像風采的願望，鼓起勇氣答應參賽，但條件是央求謝宇威「能不能帶我去見王力宏」，最後她果然獲得亞軍，但卻一直與偶像無緣。曾雅君有點哀怨地表示「最後還是我自己和同學去簽唱會才見到王力宏」。

因為想見王力宏，曾雅君（右）和客語創作人謝宇威交換條件去參加比賽，因此開啟了她投身音樂圈的大門。（POP Radio提供）

曾雅君從12歲起就開始創作，17歲首次參賽就獲得客語說場類第二名，如同客語版9m88。（POP Radio提供）

大學外文系畢業的她，談起生活中的轉變不諱言曾經一度「很茫然」，過去曾想過找一份穩定工作，未想過會投身於音樂創作，但在入行後個性改變很多，她形容以前演出時不擅長與觀眾互動，只懂得抱著樂器上台，歌唱完就離場。「宇威老師鼓勵我多分享歌曲背後創作的故事」，「就算打草稿寫好都沒關係」，因此變成能hold住整場的演出者。

曾雅君致力以母語創作音樂，更是比賽的常勝軍，間接促成與國際音樂大師馬修連恩合作的機會。「想要做一張檢視我自己的專輯」，她以近10年的時間打磨新專輯，創作成了宣洩各式情緒的出口，作品則是探討心裡底層的自己。完整節目於2月26日晚間11時《音樂咬耳朵》播出。

(中時 )