萊爾富會員三週年慶 消費、繳費週週抽Gogoro 3 加碼再抽金塊。（萊爾富提供）

超商會員集點對消費者吸引力高，光萊爾富去年會員點數兌換就高達60億點；而萊爾富統計也發現，光登記會員去年消費力度即占店內營收逾2成以上，會員客單價更比一般散客多達2.5倍，加上今年也是Hi-Life VIP會員app推出滿3周年，品牌宣布為回饋消費者，將舉行會員3周年感謝祭。

萊爾富會員於樂法門市使用萊爾富自有會員支付HiPay綁定台新信用卡，享天天Hi點3倍送；每週三全品項單筆消費享9折優惠。（萊爾富提供）

即日起至3月10日止，萊爾富會員只要在門市單筆繳費或消費滿33元，就能得到抽獎資格1次，每周會抽出一台Gogoro 3電動車，共計4台；活動結束後萊爾富也提供再加碼抽1台兩黃金條塊與6萬點Hi點的禮品。

萊爾富Hi-Life-VIP-會員APP超值購商品3折起，並攜手連鎖美食、百貨商家同慶，首度提供會員跨場域的獨家優惠體驗，凡於活動期間至指定合作場域如樂法、樂凡手感烘焙、A.S.O.阿瘦等，都有優惠。（萊爾富提供）

◎新註冊會員送20元

而在3月10日前新註冊Hi-Life VIP App的會員，當日第1筆消費不限金額也加送萊爾富抵扣金20元；每周三的會員日單筆消費滿100元再加贈100 Hi點，可累計集點；在APP裡也有多項超值購商品，以超商自有品牌的衛生紙1組100抽8入原價264元，買4組（32包）只要310元，等同打了3折，折扣驚人。

萊爾富Hi-Life VIP 會員APP超值購商品最低3折起（萊爾富提供）

而萊爾富的除了軟實力驚人，硬體方面也做的讓人刮目相看，超商內部近幾年一直在朝數位創新服務的方向前進，除了讓消費者能在店內消費累積點數，店外消費包括電子票券、繳費、寄件、ATM提款等，都整合進會員服務裡，讓會員在生活中與萊爾富的黏著度大幅提升，為消費者與超商端提供雙贏的策略。

另外，萊爾富也攜手超商外店家，提供會員跨場域的優惠體驗，包含A.S.O阿瘦、Hang Ten、鬍鬚張、日出茶太、生活工廠、樂法、樂凡手感烘焙等，只要消費並出示Hi-Life VIP APP條碼，也能獨享會員專屬的折數優惠，而APP如果綁定台新信用卡支付消費，還能享點數3倍送，對消費者來說，是個超省心的消費型App。

(中時 )