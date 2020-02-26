雲嘉嘉聯手出擊，查緝北港溪及朴子溪汙染。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為守護北港溪流域及朴子溪流域的河川水質，嘉義縣環保局結合雲林縣、嘉義市環保局，針對跨縣市共管流域汙染熱區進行陸空聯合專案稽查，今26日開出空拍機和稽查車，嚴查非法排放行為的業者。

北港溪流域與朴子溪，中下游河段水質長期以來呈現中度污染至嚴重汙染，尤其北港溪流域受沿岸畜牧業廢水影響水體水質甚鉅，雖目前已逐步改善到中度汙染，但水體氨氮濃度仍偏高。

為此，雲嘉嘉3縣市環保局決定分縱合擊，今首度啓動聯合稽查，並將北港溪及朴子溪等跨縣市流域關鍵測站上游事業，及尚未資源化的畜牧業列為此次聯合稽查重點對象，另對已資源化畜牧業者要求確實施灌及記錄，避免假借資源化之名，行偷排廢水之實。

嘉縣環保局長張根穆表示，聯合稽查專案未來將持續每月進行查緝，針對畜牧業加速推動廢水資源化政策，提昇資源化量、減少汙染物排入河川水體。目前嘉義縣已有87家畜牧業取得資源化許可，廢水資源化水量達1年98萬7538公噸，其中影響北港溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有38家，資源化水量一年達8萬74公噸、BOD削減量達一年498公噸、氨氮削減量一年達30.6公噸，至於影響朴子溪跨縣市關鍵測站嘉縣列管的畜牧業有5家，資源化水量達一年1萬167公噸。

3縣市環保局除了一再宣導事業應妥善操作維護廢水處理設施外，將配合聯合稽查宣誓守護河川水質決心，防杜業者僥倖偷排心理。

(中時 )