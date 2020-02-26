日本長崎市的長崎原子彈資料館當中，在歷史年表上的1937年12月，寫著「南京佔領、大屠殺事件」，日本保守派一直感覺扎眼，希望改掉陳述字句。隨著日本中學教科書，使用「南京事件」的愈來愈多，資料館暗示將來也作出修改。所幸也有出現反對聲音，呼籲全世界廢除核武器的核爆受害者團體擔憂稱：「不明示日本的侵略行為，僅強調核爆受害者，是無法得到理解。」

共同社報導，長崎原子彈資料館從1996年4月開館，從那時起，在「日中戰爭～太平洋戰爭終結」的年表上，都是採用「佔領南京、發生大屠殺事件」的表述。然而，去年9月的長崎市議會，82歲的自民黨保守派黨團議員淺田五郎出面抗議，他認為「即便南京戰爭確實發生過，但沒有發生屠殺」，要求修改這一段文字。

相比於長崎可能刪除南京大屠殺的字句，廣島曾經公開展示過南京大屠殺史料，廣島原子彈資料館仍也不會修改與淡化。(圖/新華社)

長崎市去年12月，由核爆受害者和市議員等19人，舉行內容審議會，兩派爭不休沒有共識，一邊說「不應對(日本)加害的歷史視而不見」，另一邊說「實際情況與屠殺相去甚遠 」，討論並未達成共識，雙方只同意未來還可以再度進行討論。

之所以再引發爭論，與日本的教科書的表述出現變更有關。據長崎市稱，在1992年，審定的初級中學社會教科書當中，8家出版社裡，至少有6家採用的是「南京大屠殺」這樣的陳述，然而到了現在，僅有2家教科書這樣寫，其他的改採用「南京事件」這樣淡化的表述。

自民黨大阪府市議員，長期以來一直批評日本的博物館，出現「南京大屠殺」、「強擄朝鮮半島出身者」等相關資料，是「自虐史觀」。這導致大阪市的戰爭博物館，也就是大阪國際和平中心在2015年重新裝修後，就撤去了相關的內容。

但另一方面，廣島市的廣島和平紀念資料館（核爆資料館），從1994年6月起，就一直採用「史稱南京事件或南京大屠殺」的表述，該館也標明中國方面主張，南京大屠殺的死難人數「超過30萬人」。

現年79歲的審議會委員，同時也是長崎核爆受害者協議會會長田中重光，是反對修改用詞的，他說：「日本教科書變更表述，也是受到當今政府試圖修改歷史認識的影響」，他強調「要讓人們思考日本為何會被投下原子彈，就應該明示日本的加害行為。」

長崎資料館如果修改表述，有可能會引發國際問題(特別是日中關係)。館長大久保一哉（58歲）持謹慎態度，他說：「宣傳讓長崎成為最後的核爆受害地，這一理念是資料館的存在意義。為實現這一目的，是否繼續採用南京大屠殺的陳述，必須進行辨析。」

(中時電子報)