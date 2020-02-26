51歲2線3星前航警孫一鳴遭色誘，陷入「女間諜」大陸同方威視經理李委霖的溫柔鄉，勾結蔡姓廠商讓劣質X光儀在機場上線，收取306萬元回扣，引發把小貓當鴨賞送出國等國門漏洞，桃園地院依貪汙罪重判17年6月、褫奪公權10年，追繳犯罪所得186萬元。

航警局航空保安科股長孫一鳴，2009年開始負責機場X光機採購案，經手上百部，從科員一路升到股長，2013年起卻深陷大陸同方威視公司台灣區經理李委霖的「美人計」中，發展婚外情。

李女手段高明，不但寫下「愛的承諾書」，保證「愛孫警官一輩子」，性愛更極其配合，還說願意委身當小三、接受多P性愛，讓孫無法自拔，多次揚言拋棄台籍妻女，和李女私奔，2人更自拍上百部的性愛照片和影片，「精彩」程度讓檢調都瞠目結舌稱：「媲美《色戒》中的情慾床戲！」甚至直指：「根本A片！」

陷入溫柔鄉的孫警，明知李女陸製X光機不符規定，利用蔡姓業者急欲標得機場X光機、改善公司的機會，先硬將不符規定的中國認證CAAC規格納入合約，再透過蔡男當代理商，將大陸「同方威視」製造的X光機送到日本組裝，讓MIC（大陸製）過水變成MIJ（日本製）。

孫警為了幫李女取得標案，不但以電子郵件洩漏投標內容，或是技術性臨時終止招標、主觀判定其他業者不合格等方式護航，甚至親自幫李女翻譯、審閱，讓陸製X光機成功「登堂入室」。

孫警再以「與長官作好關條」為由，向業者施壓、索取標案利潤，得手186萬，甚至幫小三索錢，稱李女幫忙很多也要回饋一下，讓李得手120萬元，檢警清查孫男至少涉及5弊案、17台X光機。

孫男辯稱只是基於協助廠商的立場，沒有舞弊或護航廠商，更沒有向業者索取回扣，蔡姓業者也翻供，辯稱是遭桃園市調處調查官施壓，但法官調閱錄音內容發現，蔡男當下的說詞都和律師商量討論過，且賄款都有往來電子郵件佐證，不採信2人說法。

法官痛批孫男貪戀女色及不法利益，置國家門戶安全於不顧，有負人民及國家託付，更枉顧飛航安全，讓旅客、國家安全陷於危險之中，更讓第一線的安檢人員因為低劣的X光機，背負罵名、身心俱疲，犯後更飾詞狡辯，依購辦公用器材收取回扣罪，重判17年6月、褫奪公權10年，蔡姓業者則因翻供、又誣指調查官，浪費司法資源，遭判刑5年8月、褫奪公權2年。

(中時 )