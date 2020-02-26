受到疫情影響，屏大教授變身直播主，首次以線上直播方式舉辦招生說明會。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，為不影響碩士在職專班招生，屏東大學突發奇想，讓老師變身成為直播主，以臉書直播方式辦理線上招生說明會，號召網友踴躍報名，共計完成的5場次直播，已吸引超過1萬3500次點擊，意外獲得好評。

屏大副教務長鄭經文指出，5場次的直播影片中，共邀請教研所、中文系、視藝系、文創系、資科系、幼教系、體育系、社發系、心輔系、教育系、行流系及國貿系等12個系所，合計共13個班別參加。

線上說明會過程中，老師們使出渾身解數，滔滔不絕地向網友講解相關招生事宜，就連學校環境、老師們的專業學養及個人風格，全都一次揭密；線上也有不少網友直接提問，甚至有人詢問教授是否還是單身，犀利程度差點讓有著嚴肅形象的學者們無法招架。

鄭經文直言，首次嘗試直播效果不錯，但錯過的網友們也不必擔心，教務處粉絲專頁仍提供回放功能，讓網友可以繼續上線收看。

除此之外，全校仍有18名陸生無法順利來台上課，為維持學生受教權利，教學發展組嘗試以線上補課方案，並測試多種適合兩岸通用的通訊軟體，且一一與學生聯繫後協助下載，「耗費一番功夫終於搞定」，未來他們能透過網路教學，內容也存放雲端供多此點閱，「非常時期也只能這樣因應」。

(中時 )