受新冠肺炎疫情影響，本周全球股市大震盪，市場波動情緒升高。其中，美國REITS房地產由於與疫情相關性低，加上基本面穩健，以及全球低利環境等因素，預料將持續吸引資金青睞，做為投資人攻、守兼顧的布局。

統計年初以來、疫情升溫以來至本周一的REITS與標普500指數表現，可發現REITs於市場震盪期間表現出色的防禦力，在標普500指數分別下跌-0.15％及-2.11％下，REITS逆勢上漲5.74％、2.76％。

路博邁投信表示，展望 2020 年，目前預期美國經濟仍將溫和增長，加上消費者信心仍穩健、以及溫和的通膨，均顯示房地產市場仍有良好的出租需求。整體而言，路博邁認為房地產市場的基本面仍穩健。而在其中，相對看好受惠5G趨勢發展的科技類型REITs，如數據中心與電信基礎建設，此外，受惠於人口結構與住屋需求改變的組合屋REITs也是路博邁相對看好的類別。

路博邁預估5G行動通訊、雲端運算、無人駕駛車、以及人工智慧等科技的進步，將大舉帶動網路與IT基礎建設之投資活動。數據中心與基礎建設不動產投資信託－尤其是在主要網路中心擁有優質資產之企業－最能受惠於上述長期趨勢。

此外，金融海嘯後，由於供需結構大幅優化，使得組合屋持續領先整體REITs指數。由於組合屋可標準化量產構件且節省施工人力，故售價僅約美國常見單一家庭住宅 (Single Family) 的1／4，市場以中低收入族群為主。近年來組合屋的淨收益率不僅持續提高，且波動程度更低，高收益與低波動的特性，使其成為REITS中良好的加碼標的。

路博邁表示，在整體REITS投資布局上，NB美國房地產基金鎖定能夠掌握長期需求動能、可望締造優於同業之現金流量與股利成長之企業。此外，該基金也將持續聚焦資產負債表強勁且有彈性之企業，以期更有效地穩度市場波動加劇的環境。

(工商 )