倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開低下殺，終場走跌106.61點，跌幅0.92％，收在11,433.62點，櫃買指數亦同步收黑，終場下跌1.18點，跌幅0.81％，以145.3點作收。

三大法人方面，外資續賣332.02億元，投信轉買7.41億元，自營商轉賣16.56億元，外資於台指期貨市場上同步減碼3,840口多單，累計淨多單部位為21,461口，心態呈現相對謹慎保守。

新冠肺炎疫情持續延燒，南韓目前累計確診病例已正式突破千人大關，義大利確診病例也急速攀升，美國疾病管制與預防中心（CDC）認為，美國最終仍會見到社區傳播，本土傳播只是時間的問題，引發市場恐慌賣壓大舉出籠，道瓊指數連2日合計大跌1,910點。

美國總統川普對此表達憤怒，認為美國衛生官員的警告嚇壞投資人，甚至警告助手不要預測疫情擴展可能的影響。其實真正打擊全球經濟的並非疫情，而是恐慌。

市場需求並不會因為新冠肺炎疫情的關係而消失，預期疫情逐步獲得控制後，第一季遞延的生產、消費及需求也將可望急速湧現，若無意外，不僅第二季整體經濟可望轉強，股市中的多頭漲勢也可望再度奮起。

個股方面，本周納入投資組合的鈊象，去年獲利大幅成長131％，今年營運持續看俏，25日股價強勢再創630元歷史新高，配合公司派及法人心態偏多不變，只要量價不失控且守穩10日均線不破，後市仍有望續漲再創新高。

台股現階段就待「黃金右腳」落底的絕佳買點機會，若關鍵11,365～11,393點守穩不破，甚至能夠站上10日均線之上，則危機化解，台股將可望挑戰「武漢缺口」，然不幸跌破，則不免有下探年線11,000點或1,0795點的風險，但是不管半年線能否守住或先蹲後跳，預期後市都將有多頭行情可期，趁著大盤拉回震盪整理的過程，便是低接績優股的好機會。

(工商 )