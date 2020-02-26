摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股受美股連兩日暴跌影響，26日再度跳空開低，終場下跌106點，以價量結構觀察，27日走勢將會是大盤3月上半旬表現的關鍵指標，若能夠守穩半年線11,450點位置，台股短線下探11,100點的風險就相對偏低。

個股方面，本周納入投資組合的聯鈞，雖股價未能持續突破前高，但表現仍相對抗跌，加上中長線擁低基期優勢，待大盤回穩後有望再創新高。

反觀國巨26日召開臨時法說會，會中順利通過8,000萬股現金增資參與發行全球存託憑證（GDR）一案，惟會中並未提及漲價相關話題，導致失望性賣壓湧現，終場重挫近跌停，惟發行GDR併購基美，有助於提升整體營收，可視為短空長多。

此外，散熱族群27日由泰碩及力致雙雙強攻漲停板激勵，族群出現底部轉強的意味，銅箔基板（CCL）三雄26日表現也相對抗跌，聯茂漲幅更達2.7％。

操作方面，近日受國際股市影響嚴重，縱使台股具備高殖利率及低基期優勢，仍難擋新冠肺炎所帶來的傷害，加上228連假將至，建議投資人現階段應降低持股比重，以控制風險。

(工商 )