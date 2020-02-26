運達投顧分析師洪任浚指出，受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球第一季經濟成長率恐不樂觀，然當經濟出現困境時，政府單位不可能坐視不管。中國政府在新春開紅盤前就已大量灑錢來救市，香港政府亦祭出一系列紓困措施，台灣也準備推出振興券方案，目前一切準備就緒，後續只待執行。個股方面，本周納入投資組合的凡甲，高速傳輸線切入伺服器領域，帶來新的成長動能。

他表示，台灣對疫情的控制相當嚴密，也吸引各國企業轉單來台，當前全球雖受疫情的干擾，但5G基礎建設的腳步並不會停止。中國聯通預估25萬座5G基地台將提前於第三季建設完成，而台灣也預計在第三季完成5G訊號開台，預期將帶動相關零組件需求。

散熱族群近二日表現強勢，而銅箔基板（CCL）與印刷電路板（PCB）等電子零組件也是主要受惠的產業，其中，台燿（6274）在高頻高速產品上具競爭優勢，可應用於網通設備、基地台、伺服器、交換器等領域，隨著今年缺料問題逐步改善，加上高階產品出貨提升，有利於長線業績發展。

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