華冠投顧分析師吳官隆表示，26日台股上市大跌、上櫃大跌，然陸股卻小漲，美股因疫情擴散補跌，短線台股越來越弱勢，摩台結算空頭獲勝，不過，跌深股若見轉強跡象，仍宜伺機加碼布局。

他指出，美股連續性大殺盤，25日延續重挫局面，道瓊指數大跌879點、收在27,081點，費半指數也大跌3.06％。26日亞股當中，日、韓、台股都走低，惟陸股先跌後止穩，下午盤的上證指數跌0.3％，陸股設法開低走高，行情暫時有利於多頭。

台股權值股26日腿軟，蘋概三王都收在相對低點，被動元件走勢疲弱，矽晶圓與面板表現亦不強，終場指數大跌106點、收在11,433點，成交量約1,760億元，留有量增小黑棒，空頭暫居上風。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，26日漲1.6元、收36.5元，60日線支撐位於36.2元，KD指標在68處有機會上鉤。本周三上漲帶量，留有中長紅棒，周四若量能未失控會更安全。

(工商 )