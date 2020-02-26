醫療神劇《浪漫醫生金師傅》2016年結局曾創下27.6%的高收視，今年續作最終回依舊以27.1%的好成績收官，不僅成為今年韓國迷你劇集最高收視，更打破過往續作可能不如前一季表現的迷思，靈魂人物「金師傅」韓石圭感性地說：「滿懷希望的期待第三季。」更是道出所有戲迷的心聲。緊接在《浪漫醫生金師傅2》之後接檔的刑偵劇《無人知曉》，找來實力派演員金瑞亨、柳德煥、朴勳及安智浩共同演出，演出風格一向強烈的金瑞亨，在《Sky Castle》裡金老師一角，擄獲不少粉絲的心，這次化身外表高冷、內心溫暖的重案組刑警─車英珍，勢必又將掀起一陣金式旋風。

《無人知曉》導演視金瑞亨為女主角不二人選。（圖／愛奇藝台灣站提供）

將於3/3接檔的懸疑刑偵劇《無人知曉》，描述金瑞亨所飾演的車英珍，因19年前好友成為「聖痕連環殺人事件」最後一個被害者，立志成為刑警追查真相，在多年後爬到廣搜隊隊長的職位，被稱為「女警們的傳奇」，隨後重啟殺人事件的調查，卻沒想到鄰居男孩的墜樓事件將她引領到更多未知和神祕的事件當中。曾執導《操作》的導演李政勳透露劇本靈感來自電影《女煞葛洛莉》，一個女子與六歲孩童逃亡的故事，對於女主角人選他說：「無條件是金瑞亨」，一開始遭金瑞亨兩度拒絕，最後成功邀請到她演出。

出道26年成為眾人心中「值得信賴的演員」的金瑞亨，認為《無人知曉》是部「無法放棄的作品」，基於對「感性」題材的興趣決定演出。被問到和《Sky Castle》角色有何不同時，她表示：「除了職業之外，對我而言沒有不同」、「每此演出都是詮釋自己陌生的對象，因此會將角色當成人來研究」，她特別感謝導演把自己包裝成很了不起的角色，也因導演給予自己十足的信任，因此有著不能辜負大家的決心。

《無人知曉》預告

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(中時電子報)