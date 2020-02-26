新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，26日中央流行疫情指揮中心宣布案24正式結案。指揮中心指揮官陳時中表示，853名接觸者中，其中家族12人，有2位為陽性（案25、26）；27名友人應採檢12位皆陰性；醫護人員接觸者169人中採檢154為陰性，其他調查645位中採檢64位皆陰性，因為可能案件都已經超過潛伏期，整體來說該案沒有向社會擴展之虞，故宣布結案。

而2名陽性確診的家人分別為同住的次女和外孫女，外孫女曾經探病時和個案短暫互動；而外孫女的母親、個案的大女兒，雖三次檢驗陰性，但由於其有咳嗽症狀且發病前14天曾與案24密切接觸，故列為「極可能病例」。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，「極可能病例」無法變成確定病例，但是有流行病學相關，因核酸檢測只有急性期才能測出來，因此大女兒目前住院隔離中，衛生局也對相關接觸者進行調查，目前未發現確診個案。

(中時電子報)