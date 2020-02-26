新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣7日公布凌晨0時起港澳來台旅客需要居家檢疫14天的防疫措施。一名台灣網友表示，和妻子從芬蘭度完蜜月要回台灣，因為要在香港轉機，所以需要居家檢疫14天，25日正好是第14天，他也分享居家檢疫的心得，慶幸終於到隔離最後一天了。

原PO在PTT論壇發文，透露自己和妻子到芬蘭度蜜月，原先預計2月10號在香港轉機回台，不料台灣政府在7日公布有中港澳旅遊史者來台須居家檢疫14天的措施，可活動範圍就只有居住場所，若趴趴走會被處以1到15萬的罰款。原PO原先想乾脆用飯店電話取消班機，結果「芬蘭航空要嘛不是不接，就是說再問主管」，只能硬著頭皮到香港轉機，事後還發現電話費居然還要5000台幣。

原PO三餐都自己在家煮飯，認為吃得健康免疫力才會好。（圖／取自PTT）

原PO表示到香港轉機時，飛機上的空服員都會發居家檢疫通知書，下飛機後再交給防疫人員，會說需要隔離多久，「可以感受防疫人員的辛苦，唯一可惜的是，沒有防疫配合的返家工具，防疫人員也僅說不建議搭乘大眾運輸工具，但實際上還是有不少人是搭捷運公車回家的」。

到家後便開始漫長的隔離期，原PO提到區公所每天都會打電話關心他們的狀況，甚至提供一支手機號碼，有異常狀況隨時都可聯絡，甚至連「倒垃圾」都可以跟區公所的人講，他們會派人在門口收取垃圾，如果有其他需求也都可以跟他們講。

網友看完PO文紛紛留言表示「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」（圖／取自PTT）

至於吃飯，食材都是父母放在房門口後離開，自己在家煮飯，認為要吃的健康，免疫力才會好。而隔離的14天就是在家裡忙忙工作，玩玩遊戲，朋友還借他Switch健身環運動。他坦言「不能出門還真的是很悶，但為了防疫，只能悶14天囉！很慶幸今天是我們最後一天，這14天是很悶很累，但保障了其他人的安全，我們都覺得很值得！各層級的防疫人員也真的很辛苦。有需求也願意幫我們處理。真的很感謝！」

網友看完PO文紛紛留言表示「恭喜健康無事」、「手藝看起來不錯」、「這叫不會做菜的人怎麼辦......好會煮！」、「隔離瘋狂做菜，喜獲防疫寶寶」、「恭喜，兒子射手座」、「瘋狂做菜 那有瘋狂做人嗎? XD」、「區公所幫忙倒垃圾，服務真好」、「謝謝你們保護臺灣！」、「感謝你配合了14天，沒有偷跑出去」、「新婚在家隔離，剛好培養感情！」

(中時電子報)