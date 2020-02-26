金庸小說《倚天屠龍記》翻拍過無數次電視劇和電影，也捧紅不少明星，其中，劉玉璞21歲就憑著飾演趙敏一角走紅，卻為愛急流勇退，但婚後罹憂鬱症，輕生不下10次，最後孤獨過世家中，坎坷人生就如同八點檔。

被星探發掘 靠趙敏一角走紅

劉玉璞出身台灣一個軍人世家，從小面對嚴肅的父親，童年生活都是不好的記憶，爸爸只要稍有不如意事，就會打她和弟弟出氣，連媽媽也不放過，為脫離家中的陰影，劉玉璞十幾歲就出來工作，後來拍攝口香糖廣告被星探發掘，簽給香港赫赫有名的邵氏影業，和爾冬陞、白彪等人拍了不少武打電影。

劉玉璞在《倚天屠龍記》中飾演趙敏一砲而紅。(圖／翻攝自微博)

她回台灣發展後，和當時一小線小生劉德凱合作，演出第一部台灣版《倚天屠龍記》，21歲就以蒙古公主趙敏的角色一砲而紅，尤其她清麗脫俗的造型，更是瞬間就走紅港台影視圈，成為無數人心目中的女神，被封為「最美趙敏」。

為愛急流勇退 飽受憂鬱症所苦

不過她卻在事業正夯時，選擇踏入婚姻，嫁給一位牧師，婚後淡出娛樂圈，和老公擔任神職人員，可能不斷聽人抱怨訴說，自己卻情緒無法宣洩，一度罹患憂鬱症，3個月瘦了14公斤，更輕生不下十次，最嚴重一次是受爸爸的刺激，想不開吞了200顆心臟藥，最後被朋友救回。

劉玉璞在事業正紅時，嫁給牧師尪。(圖／本報系資料照)

當時一般人對憂鬱症還不太了解，因為多次進出精神病院讓家人非常難堪，也成為婚姻破裂的導火線，在多次輕生未遂後，她開始不再為別人而活，學著愛自己，和老公提出離婚，但父母親卻反對，父親更動手打她，逼得她只好聲請家暴令，從此，也斷絕和家人的關係。

2007年劉玉璞不拿贍養費，只要探視2個女兒的條件下，終於結束24年婚姻，剛離婚時最窮存款只剩84元，靠著教人畫畫和演講維生，透過藝術油畫創作來抒發情緒，並以自身經歷，寫書鼓勵憂鬱症患者，她寫著：「生命還有很多美好的地方，還有很多動人的角落，所以要活著，活著去體驗，活著去分享」。

息影多年好友不多 晚年孤獨猝死無人知

看似漸漸擺脫憂鬱症所苦，未料2009年，劉玉璞被發現在住家身亡，警方破門而入時，身上已出現屍斑，估計死亡3天，因現場無打鬥痕跡，門窗也未遭破壞，警方排除他殺可能，不過有找到抗憂鬱症藥物，有一說法是再度因輕生，但她的教友朋友們則認為，當時劉玉樸靠著寫書、演講，到處幫助別人愛自己，日子過很踏實，不太可能尋短，加上她有心臟病史，最後判定應是心臟病發猝死。

息影20年的劉玉璞圈內好友不多，平常只跟教友來往，而她46年的人生，從小被父親家暴，5歲更遭一名長輩性侵，到演戲爆紅卻急流勇退，最後罹患憂鬱症，本來星光燦爛，婚後回歸平淡，最後孤獨離開人世，讓人不勝唏噓。

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(中時電子報)