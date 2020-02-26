大甲鎮瀾宮董監事在廟前舉辦記者會，說明今年大甲媽遶境相關事宜。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情升溫，但目前大甲媽祖遶境活動仍將照常舉行，引發熱議，不少人擔心，眾人遶境活動恐有擴大感染之虞，有醫師在臉書貼出一張梗圖，解答大甲媽遶境為何不能停辦，暗喻背後原因，讓眾人笑翻。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO出一張梗圖，暗喻為什麼遶境不能延期。(圖/摘自蘇一峰臉書)

網友PO圖諷刺「一媽兩制」。(圖/摘自臉書)

面對新冠肺炎疫情嚴峻，一年一度的宗教盛事大甲媽遶境是否停辦引發熱議，衛福部長陳時中今天表示，媽祖是慈悲的，疫情期間大家應該好好保護自己、互相照顧，不要讓媽祖擔心。胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書PO出一張梗圖，引用電影情節截圖，並配上文字「錢我賺！生病有醫護人員扛」，意有所指地暗喻為什麼遶境不能延期。有網友在下面留言回應「跟媽祖請假，媽祖很慈悲！」、「我們的健保又便宜又大方呀」。

此外，已有網友在臉書活動以「跟媽祖請假」為題發文，「雖然新冠肺炎疫情嚴峻，防疫團隊希望可以停辦遶境活動，但鎮瀾宮董事長顏清標可能有神聖的使命，無法停辦這個活動，庶民在此國難之時應該挺身而出，幫顏董事長解決這個困難，請信眾們抽空到附近的媽祖廟點個香，誠心跟媽祖報告，因為新冠肺炎的關係，庶民都希望別造成疫情擴散，所以今年先跟媽祖請個假，完成祭拜儀式即可，相信善良的媽祖一定會准假的！」

(中時電子報)