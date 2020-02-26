立法院副院長蔡其昌近日就「中華民國台灣」提出看法，並認為這已是民進黨主流論述，批國民黨再不調整兩岸論述就會落到台灣海峽底下。大陸國台辦26日對此表示，這些言論暴露漸進台獨、升高兩岸敵意的險惡用心，也不改變大陸和台灣同屬一中，並重申堅決反對台獨，維護台海和平。

蔡其昌近日指出，隨著大陸步步進逼，迫使民進黨前輩開始有「中華民國都顧不住，還顧到台灣共和國」的想法，因此很務實地把「中華民國台灣」變成主流論述。也認為國民黨必須調整兩岸論述。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日對此表示，這些台獨言論暴露了台灣某些人推動「漸進台獨」、升高兩岸敵意對抗的險惡用心。朱鳳蓮稱，這種伎倆的實質是以損害台灣同胞的利益福祉來圖利其一黨之私，完全是對廣大台灣同胞和國際輿論的欺騙。

朱鳳蓮強調，大陸和台灣同屬一個中國，是不容改變也不會改變的事實，台獨是歷史逆流，是絕路，呼籲台灣同胞與大陸一道，堅決反對台獨，維護台海和˙平。

(旺報 )