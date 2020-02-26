投資人對中國境外的新冠肺炎疫情快速擴散越來越擔憂，隔夜美股連續第2日重挫，但港府宣布將發放「防疫紅包」的消息，為港股下檔帶來支撐，周三香港恆生指數收跌0.73%，為26696.49點。國企股(H股)收跌0.74%，為10501.62點。

科技股持續大跌，地產股集體走高。香港政府宣布，為了提振本地消費及緩解民眾的經濟壓力，將對每名18歲以上的香港永久居民發放1萬港元，預計將有700萬名香港人受惠。

(時報資訊)