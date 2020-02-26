《港股》港府發「防疫紅包」，恆指跌幅收斂 17:052020/02/26 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國境外的新冠肺炎疫情快速擴散越來越擔憂，隔夜美股連續第2日重挫，但港府宣布將發放「防疫紅包」的消息，為港股下檔帶來支撐，周三香港恆生指數收跌0.73%，為26696.49點。國企股(H股)收跌0.74%，為10501.62點。 科技股持續大跌，地產股集體走高。香港政府宣布，為了提振本地消費及緩解民眾的經濟壓力，將對每名18歲以上的香港永久居民發放1萬港元，預計將有700萬名香港人受惠。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 病毒會左去右回？日大臣得意秀公主號防疫照 網狂轟：腦殘嗎 12:382020/02/22 國際 北港兩國中小畢業展 師生宣導防疫 17:582020/02/22 生活 管死防疫 陸勞動力全面封凍 04:102020/02/23 兩岸要聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 鑽石公主號返台 鄭文燦：橫濱模式是最好模式 10:362020/02/23 政治 防疫果斷應變 廣東公衛警報調降 04:092020/02/25 焦點新聞 飛利浦 祭出居家防疫三對策 04:102020/02/25 產業特刊 疫情升溫 一級開設刻不容緩 04:102020/02/25 生活新聞 潘保證台商子女 附讀會考沒問題 04:102020/02/25 生活新聞 模擬開學 各校如臨大敵 04:102020/02/25 生活新聞 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 1900點…美股還沒殺完？專家爆散戶撿槍… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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