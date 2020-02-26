《汽車股》劍麟國內第二次無擔保轉換公司債承銷價105.98元 17:052020/02/26 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟(2228)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數2,550張，本次參與投標投標單筆數計433筆，合格標單共416筆，今天順利完成開標作業。最低得標價格104.50元，最高得標價格110.00元，得標加權平均價格105.98元，公開承銷價格為105.98元。 (時報資訊) #10 #5.9 #8元 #劍麟 #國內 也許您會感興趣 推薦閱讀 大哥撞死人找小弟頂包 開庭落跑擬通緝 11:302020/02/23 社會 幸運！三重新北燈會王姓女士連擲10聖筊 爽抱10萬獎品回家 19:532020/02/23 生活 男專竊無線電機台 得手10具遭警逮 22:422020/02/24 社會 東元經營權保衛戰 端上檯面 04:102020/02/25 證券．權證 旺旺集團捐借10部次氯酸水機器給雲林 可在10個衛生所免費領取 15:102020/02/25 社會 三鶯聯盟大哥重利25分 男借6萬還10萬還被打 15:122020/02/25 社會 4科均標上西浦 台生開拓眼界 04:092020/02/26 焦點新聞 旭隼配息23.2元、配股0.5元 04:102020/02/26 證券．權證 劍麟第二次無擔保可轉債 承銷價105.98元 14:322020/02/26 財經 前律師被懲戒除名 仍操舊業收錢打官司遭起訴 14:592020/02/26 社會 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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