劍麟(2228)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數2,550張，本次參與投標投標單筆數計433筆，合格標單共416筆，今天順利完成開標作業。最低得標價格104.50元，最高得標價格110.00元，得標加權平均價格105.98元，公開承銷價格為105.98元。

(時報資訊)

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