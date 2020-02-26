經濟部中小企業處召開「小型企業創新研發計畫(SBIR)」第370次指導會議，審議通過服務+文創領域3項、機械領域5項、電子領域3項、資通領域3項、民生化工領域1項，合計15項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

經濟部中小企業處指出，第370次指導會議審議通過之計畫，同時帶動受補助廠商投入研發經費逾3018萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。

SBIR計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營，更透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。

經濟部統計顯示，SBIR計畫自88年2月開始推動至今，累計通過執行7176件創新研發計畫，政府補助金額逾118億7731.2萬元，並帶動中小企業投入研發經費近225億901.2萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業之競爭力、及傳統產業之升級轉型，有相當之助益。

(時報資訊)