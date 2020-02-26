桃園機場第2航廈2座觀景台啟用以來，已成為航空迷打卡聖地，桃園機場公司特別舉辦「觀景神攝手–照片徵集」活動，得獎作品將在桃園機場展出，機場公司歡迎高手共襄盛舉。

機場公司表示，第2航廈擴建區5樓南側觀景台是全國最大的開放式觀景台，可近距離觀賞空中巴士A380等各式客、貨機滑行起降，更能遠眺桃園市天際線及雪山山脈。北側觀景台可遠眺台灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋，日落時刻伴隨航機起降的晚霞更是飛機迷最愛的畫面。

桃園機場公司指出，這項照片徵集活動，參加者資格限年滿12歲以上之中華民國國民，採實名制報名，每人限報名1次，只能投遞1件最滿意的攝影作品。參加者於活動期間將作品上傳指定電子郵件信箱，以「飛機攝影」為主體，並寫下50字的敘述即可。作品評選標準將依作品的「切題性」、「故事性」及「構圖及攝影技巧」來評分。

此外，前3名優勝作品可分別獲得新台幣5000元、4000元及3000元禮券；優勝10名可獲得禮券1000元；佳作15名禮券600元，活動時間從2月26日至3月17日止。

(中時 )