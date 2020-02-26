新冠肺炎疫情延燒，讓光寶科(2301)第1季業績淡季更淡，光寶集團總執行長陳廣中表示，由於大陸地區延後開工，且員工返工率低，造成拉貨緩慢，預估第1季營收將較去年同期減少20%到30%，整體成本也會上升，由於公司手上有足夠的庫存，且上游供應商也在復工中，每個星期都在改善中，預估到3月中都不會有缺料問題，由於大陸經濟趨緩影響全球經濟，且新產品發佈遭到凍結，客戶訂單如何調整須到第2季才會明朗。

光寶科今天下午舉行法說會，光寶大陸廠區復工狀況、新冠肺炎疫情對產業及公司營運影響成為法人關注焦點。

陳廣中表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年第1季淡季更淡，目前大陸主要生產基地復工率約50%到60%，預估將會持續提升，希望3月底復工率能到達80%到90%；由於開工延後且員工返工比率不佳，原本今年公司計畫是下半年比上半年好，今年上半年比去年上半年保守一點，新冠肺炎爆發後，第1季比原來計畫差10%到20%，若和去年同期相比是年減20%到30%，不過這還是要看大陸地區復工之後疫情是否順利控制，由於大陸把疫情控制當成很重要的事情，復工過程中如果疫情變壞還是會緊縮，因此保守看待第1季及上半年。

就上下游供應鏈來看，陳廣中表示，由於公司手上有足夠的庫存，上游供應商也在復工狀況之中，每個星期供應都在向前改善中，預估到3月中都不會有缺料問題，由於下游需求未明，目前看不出有什麼會缺料。

在客戶訂單方面，陳廣中表示，新冠肺炎疫情造成1月下旬到2月整個大陸地區產品銷售幾乎是停頓，目前大陸地區通路庫存應該是蠻高的，雖然大陸以外地區需求還是在的，但大陸經濟趨緩會降低全球採購，對全球經濟都會有影響，且客戶新產品推出的風口亦被凍結住，公司將在3月針對2020年計畫進行修正，預估客戶訂單也會在第2季進行調整

至於是否因為此次疫情擴大在大陸地區以外的生產基地？陳廣中則持保留態度，陳廣中表示，之前生產基地移轉主要著眼中美貿易戰長期考量，此次大陸疫情是意外，這樣的疫情發生在其他國家不會好到那裡去，不能納入常態考量，必須由上下游供應鏈去看，貿然移動未必較好，對於移動廠區持保留態度，今年資本支出也不會比去年高。

(時報資訊)