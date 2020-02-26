大成(1210)新冠肺炎疫情未明，雞蛋是最便宜最方便的營養補充食品，近期旗下雞蛋銷售量明顯成長，大成集團蛋品事業處協理韓芳豪明，累積63年的專業經驗，大成蛋品的優質方程式從飼料源頭的原料開始，在飼料廠增設獨立的飼料生產線，打造無添加藥物的全素飼料，再依據雞隻不同階段調配最佳營養補給，確保免疫力與抗病力。

大成表示，值此疫情未明之際，免疫力就是最好的競爭力，雞蛋是最便宜最方便的營養補充食品，大成並且建置100台雙溫層車輛，打造全台最大蛋品運輸車隊，可全程7度C以下配送，從母雞下蛋到送達賣場僅約兩天，以一條龍的嚴控作業，確保每顆雞蛋保有新鮮營養。最近大成在各大通路推出多項獨家新品，包括「葉黃素機能蛋1000」、「初生卵」、大成CAS鮮蛋等。大成安心購門市也推出四種不同風味的滷蛋，可方便即食。

大成指出，集團是台灣最專業的農畜公司，從源頭飼料開始，由專家與科學把關，全程一條龍嚴控，整合飼料、養殖、洗選、銷售、冷鏈運輸等上中下游產業鏈，加上國家級的品檢中心，確保端上餐桌的雞蛋新鮮、營養、美味、健康。

大成葉黃素機能蛋1000，歷經5年研發，打造出葉黃素含量可達每百公克1000微克以上的機能蛋，是市面上葉黃素含量相對較高的雞蛋產品。另一新產品「初生卵」俗稱初產蛋，只取母雞前12週生產的雞蛋進行包裝，初生卵的口感較一般雞蛋Q彈、充滿濃郁的蛋黃香。大成CAS鮮蛋，是以選材嚴謹聞名的鼎泰豐指定用雞蛋，也是鼎泰豐蛋炒飯美味的秘密，鼎泰豐一年使用量約有600萬顆雞蛋，皆來自大成CAS鮮蛋。

(時報資訊)