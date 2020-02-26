即時外送平台foodpanda拓展外送商品版圖，續主打生鮮、雜貨外送的「pandamart熊貓商城」19日正式營運後，再宣布推出自有品牌商店「pandanow熊貓嚴選」，主打以量販價格購買小份量商品，以及平均20分鐘送達的即時外送服務。

foodpanda表示，「熊貓嚴選」為透過大數據精準選物、自建倉庫、自己外送的電商品牌，目前熊貓嚴選於雙北市共有5家實體門市，提供近200個品牌、700種商品的即時外送服務，讓雙北精華區的消費者搶先體驗20分鐘外送到府的便利服務。

foodpanda去年底開始拓展美食以外的多元商品外送服務，推出「熊貓商城」測試水溫，提供消費者超過2000種的生鮮、雜貨商品組合。而熊貓商城1月訂單成長突破5成，顯見消費者已快速建立透過foodpanda體驗多元外送服務的習慣。

進一步觀察分析「熊貓商城」營運數據，foodpanda發現消費者對日常生活消耗品的購買頻率高。內部專業團隊對此動手策畫、打造「熊貓嚴選」電商品牌，盼透過foodpanda優勢滿足消費者快速取得日用品的需求。

「熊貓嚴選」上線後短短3個月已展開快速拓點，目前分別在台北市及新北市開設門市，包含新北市三重創始店、台北市中山店、內湖店、中正店，及今（26）日開幕的中和店，合計共5間門市。

foodpanda透過大數據分析消費者的購物行為習慣，篩選各產品線的領導品牌、選擇最適合商品於「熊貓嚴選」上架，節省消費者尋找與瀏覽商品時間，並主打商品以量販價販售，包裝規格亦更具彈性，可依據自身需求挑選適合的包裝。

同時，foodpanda透過自建倉庫，以實體門市存放熊貓嚴選商品，門市店員接獲訂單便可快速揀貨並包裝，省去結帳時間。後續由foodpanda外送員專送到指定地點，落實獨家一站式即時外送服務，平均20分鐘即可送達。

foodpanda董事總理經方俊強表示，「熊貓嚴選」品牌自建倉庫，利用大數據分析消費者購物習慣與頻率，篩選近200個知名品牌，提供生活用品、零食飲料、烹飪食材、嬰兒用品等700種日常用品，希望消費者能輕鬆找到想要的品牌，並以量販價購買符合需求的份量。

foodpanda表示，居住在雙北精華區的消費者，即日起皆能在上午10點至午夜12點間，於「熊貓商城」中選擇「熊貓嚴選」，從中挑選到符合所需的生活日用品。未來亦將持續增加「熊貓嚴選」門市據點，讓全台消費者皆能享受到便利的外送服務。

(時報資訊)