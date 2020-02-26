受制農曆年假、大陸新冠肺炎疫情干擾，塑膠、化工廠1、2月營運明顯承壓，虧損陰霾也愈顯沈重；3月下游復工需求能否順利回穩，成為關注焦點。其中，永光（1711）1月營收6.62億元，月減14.43％，年減26.51％；自結單月本業虧損635萬元，稅前虧損1019萬元。

因應產業發展，永光之前針對LED藍寶石基板提供研磨液產品，因應5G需求，研磨液也展開新方向開發，例如SiC等寬能隙材料所需之研磨漿料。還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，目前相關材料已逐一通過驗證進行小量採購。

永光表示，與去年同期相較，1月營業淨利減少主因受到農曆春節工作天數減少，導致業績、營業毛利同步縮減。

色料為永光營收占比第一大項目，數位印花墨水為色料事業營運主要動能。因應市場需求，永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。

永光除掌握色料持穩行情，近年積極調整特化產品組合，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品。

原料藥事業方面，永光原料藥二廠已獲得FDA的GMP改善結案通知，客戶恢復採購，將持續耕耘差異化產品；眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請（ANDA），有利接單動能加溫。

此外，永光也完成動物用原料藥廠的擴建，導入符合國際GMP水準的生產設施，增加動物用原料藥銷售。

(工商 )