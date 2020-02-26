無症狀且目前年紀最小武漢肺炎確診的新北市11歲男童，新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，男童寒假期間有到補習班戴口罩上課，所有與男童接觸的學生都已經在開學前隔離，沒有進入學校，請市民安心。

侯友宜表示，早在寒假期間，就已要求教育局到補習班要求加強防疫工作，這名孩子是無症狀第31例確診個案，寒假期間沒有到校，補習班也已經消毒，所有與確診個案接觸的孩子都還在居家隔離，沒有狀況，一切還在掌握中，大家不需要恐慌，目前都還是家族群聚現象，目前新北視同社區感染超前部署，除了防堵，也要減災，隨時做好應變。

侯友宜指出，今年投票日大批中國的台商回台，究竟新冠肺炎的潛伏期多久、傳染力高低，現在沒有專家說得準，政府很難完全掌握台商在台灣的人數與停留時間長短，因此自己不斷呼籲勤洗手，人潮擁擠的地方與密閉空間戴口罩，雖然專家有不一樣的聲音或看法，但新北提高防疫等級，與中央並肩作戰。

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(中時電子報)