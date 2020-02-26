內政部委託調查指出，去年在六都試辦首期社會住宅包租代管，參與房東與房客分別有98%、95%肯定支持，不過，去年全國目標媒合1萬戶，內政部認為，包租代管達實質成效，已推動社宅包租代管第2期計畫，擴至14個縣市政府，進一步往8年20萬戶目標邁進。

營建署去年9月底，委託財團法人台灣地理資訊中心辦理住宅需求動向調查，回收1350 份有效問卷，其中98%參與包租代管房東表示支持，89%可節省招租與管理成本，已媒合成功的房東91%願意繼續參加，原因包括加入享有稅賦優惠、修繕補助、租屋糾紛排解等多項好處。

至於房客部分，有95%表達支持、8成認為可節省找房時間，還有較市價低的租金折扣、社會弱勢租金補貼、租屋糾紛排解等優點。受訪房客也透露，加入後可改善過去租金無法負擔、屋齡大、屋況差、缺乏電梯及停車位公設等困難。

內政部營建署主秘王東永表示，包租代管租金以市場行情打9折，房東直覺會少了1成收入，但包含房屋、所得、地價稅都有所減免，實際上可能大於少收的1成租金，另外政府會提供租賃契約公證、每年房屋修繕1萬元補助，以總帳來說，對房東有利。

王東永進一步指出，房東加入包租代管後，只要簽約，始算租金，由政府系統來找房客，無須擔心房子租不出去的空窗期；不會有實質損失外，更不用參與後續房子維護管理、糾紛處理。對房東而言，有時資訊不是那麼充分公開，會加強透過網路、媒體宣傳，讓更多房東加入包租代管行列。

而包租代管政策，媒合成功的房客中，有65%本身或同住家人具有弱勢身分，顯示有效解決弱勢租屋問題，內政部人員表示，已推動社宅包租代管第2期計畫，與14個縣市政府，以及國家住宅及都市更新中心、地方租賃公會合作，以「縣市版」及「公會版」雙軌模式，共同推動2萬戶目標。

雖然參與房東、房客對包租代管一致好評，但去年媒合度僅約5成，屋比房屋總監陳傑鳴認為，台灣長期呈類租屋黑市，房東租屋多不報稅，雖加入包租代管，稅賦有所減免，但之後若想退出，擔心後續租屋仍會被查稅。另外，有些房東顧忌租屋給社經弱勢民眾，會有付租能力不足，甚至進而變成凶宅的風險，都對租屋代管產生一定抗性。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)