環保署昨撤銷台中市廢止台中火力電廠2、3號機組操作許可證處分，讓台中市不滿譴責環保署。但經濟部次長曾文生今天下午召開記者會，力挺尊重環署處分態度。並強調會以短中長期三個具體作法，包括少用燃煤、空污設備改善、2025年前新增9部燃氣機組，解決空污問題，

台中市長盧秀燕上台後嚴厲處罰台中火力電廠數度槓上中央，先是以全年生煤用量超過法定1104萬噸，兩度開罰300萬及600萬元，之後更廢止2、3號機組許可證，不過昨遭環保署否決撤照處分，讓案子重回展延審查狀態。

面對贏回一局，主管能源的曾文生未喜形於色，強調雖然撤銷處分，但是會要求中火提出更嚴格自主減煤計畫，並於今年10月空污季開始實施。

他強調，政府減少燃煤發電是既定政策。會有步驟有方法往前推。台電將有短中長期三個具體作法，短期是在空品不良情況下，儘量壓低燃煤機組發電量。中期增加空氣污染防治設備投資，這不只燃電廠，燃氣也要。長期會在2025年以前，新增9部燃氣機組，總裝置容量1000萬瓩，一方面補足用電需求，一方面替換老舊機組，

中期空氣品質改善設備部分，中火總投資金額超過250億，將完成10部燃煤機組加裝污染防治設施。目前1到4號機已完成，接下來5到10號機會儘快，要在2023年前完成。

至於今夏供電狀況，台電總經理鍾炳利說明，夏天備轉容量率可以超過10％目標，因為等通霄義和超高壓線路5月初完工，可將100萬瓩多送出去，等於多3％左右備轉容量率。曾文生補充，現在太陽光電裝置超過4GW，也可提供中午尖峰高用電所需。

中火「自主減煤計畫」，為10月進入空污季後，最多運轉機組數將從原承諾8部機組減為7部，總發電量不超過6部機滿載的330萬瓩。

(中時 )