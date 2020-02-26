最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗爆發新冠肺炎疫情，民眾2月23日戴著口罩，走在德黑蘭鬧區。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國新冠肺炎迅速蔓延，防疫人員24日在仁川廣域市富平區加強消毒。（美聯社） 武漢新冠肺炎防控指揮部26日表示，最早已知確診肺炎者，是在去年12月8日，不過該患者並未去過華南海鮮市場。 微博「本地號外」26日提問武漢，詢問目前已知最早發病的患者情況如何？該患者俱體什麼時候發病的？是否曾有過華南海鮮市場接觸史？ 武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組回復：據查詢信息系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。患者居住在武昌某小區，否認去過華南海鮮市場。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (旺報 ) #患者 #肺炎 #新冠 #華南市場 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 日本熊本再增1例新冠肺炎 由護士女兒傳染 18:342020/02/25 國際 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 首例！在韓感染數破千 駐韓美軍也中鏢 11:022020/02/26 國際 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 如臨大敵！疫情在美恐擴散 舊金山進入緊急狀態 12:522020/02/26 國際 東京奧運恐取消？日奧運大臣點出關鍵反嗆 14:352020/02/26 國際 兩岸熱門新聞 防疫發現金! 香港 18歲以上 每人給3.9萬元 - 兩岸 廣東新冠肺炎痊癒者複檢14％再呈陽性 專家回應 - 時政 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 - 兩岸 - 旺報 港佛堂經書跪墊有病毒 確認二代傳播 - 兩岸 華爾街日報低調服軟 高層2次致信中方表態 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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