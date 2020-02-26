韓國新冠肺炎迅速蔓延，防疫人員24日在仁川廣域市富平區加強消毒。（美聯社）

武漢新冠肺炎防控指揮部26日表示，最早已知確診肺炎者，是在去年12月8日，不過該患者並未去過華南海鮮市場。

微博「本地號外」26日提問武漢，詢問目前已知最早發病的患者情況如何？該患者俱體什麼時候發病的？是否曾有過華南海鮮市場接觸史？

武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組回復：據查詢信息系統，我市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，經醫院救治後痊癒出院。患者居住在武昌某小區，否認去過華南海鮮市場。

(旺報 )