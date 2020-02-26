◎防疫情擴散 北市高中以下停辦畢旅、校慶、園遊會

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市教育局今宣布，北市校園大型集會活動，包含畢業旅行、校外教學等活動，將延後至5月4日以後，根據北市教育局統計，高中以下學校共217人有發燒狀況，其中到校發燒22人，請假在家休息發燒195人，教育局指出，原則上先暫停所有大型活動。

◎開學日578人發燒被送回 第2批防疫物資3／2日送達

教育部長潘文忠今天表示，2月25日高級中等以下學校開學，全國共有578位學生到校後被檢測出發燒，被暫時隔離後請家長帶回送醫就診。第二波防疫物資將在3月2日送達各校，如果有學校因為出現確診案例而停班或停課，教育部會協助教師進行遠距教學。

◎不扮黑臉禁遶境？徐國勇回答了

大甲鎮瀾宮媽祖如期遶境，但同意配合政府政策延期或取消，社會各界 兩面解讀。內政部長徐國勇下午表示，在請宗教團體做好延期備案後，是不是有進一步的宣布，他已密集跟宗教團體溝通，很快會有結果。

◎慘！北部翁染肺炎又爆聘非法看護

中央流行疫情指揮中心今天日公布國內第32例新冠肺炎確診病例，為案27在住院期間的30多歲女性外籍看護，外界質疑是否為違法看護？據了解，第32例確實為印尼籍行蹤不明移工，在醫院擔任臨時看護，但依就業服務法非法聘用外國人最重可處雇主75萬元。

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