二二八和平紀念日將至，鑑於當年台南地區有百餘人在二二八事件中受難，受難者家屬、文史界、學界及民代26日提案，建議市長黃偉哲將舊台南市議會改為二二八紀念館，館內設立圖書館專責收藏二二八、白色恐怖等專書，並定期舉辦展覽、教育活動。對此，市府文化局回應說，未來該處將作為中西區新圖書館，並融入台南二二八史料專區，成為圖書館的發展特色，預定今年底完成空間規畫設計。

市議員李啟維、蔡筱薇、沈震東及二二八受難者王育霖檢察官的長子王克雄、次子王克紹、受難者湯德章律師之子湯聰模等提案代表，26日在台南市議會舉行記者會，建議市府設立二二八紀念館。

提案代表指出，二二八事件台南有許多菁英蒙難，像律師湯德章、台南縣參議員黃媽典、台大文學院長林茂生、檢察官王育霖、新台日報社長沈瑞慶、後壁國小校長賴松輝等。同時，二二八時期台南地區被關或通緝的民意代表，還有台南縣參議長陳華宗、台南縣參議員吳新榮、台南市參議員蔡丁贊、黃百祿等人。雖然受難者的冤屈已獲得政府公開平反，但是仍有一些受難者的生平事蹟與受害過程並未釐清，他們的犠牲不能被遺忘，需要紀念及尊崇。

與會代表認為，如果要設立受難者個人紀念館並不容易，因為經營費用高，前來參觀的人也有限；加上許多社會大眾，尤其青年學子們，未能明確及深入了解事件的過程、記取事件的教訓，因此身為台灣民主聖地的台南市，有必要成立一個「二二八紀念館」。湯德章紀念公園旁邊的舊議會，即是一個二二八遺址。當年湯德章、蔡丁贊等人在此被捕，此一遺址本就應該保留下來紀念二二八事件。

王克雄、王克紹更強調，大台南二二八事件受難者有187人，其中30人死亡、12人失蹤，建議舊市議會改設為二二八紀念館，館內再設圖書館。湯聰模也認為，二二八事件已經73年了，他也已經87歲，希望能早日設置紀念館。

文化局說，舊台南市議會係興建於日據時期的「原台南州會」，2004年3月17日公告為市定古蹟後，2018年8月2日進行修復工程。前市長賴清德任內時，即已向中央提案作為圖書館使用，以解決中西區圖書館館舍空間不足的問題。目前規畫一樓為新書展示區、期刊閱覽區、老相片區，二樓有新光榮影像展、湯德章紀念區、兒童親子區與多元文化區，三樓有主題閱讀區、樂齡區及多功能室。

文化局強調，未來將於中西區圖書館融入二二八紀念專區，典藏相關史料，並透過多媒體及數位影像展示，增進民眾對歷史事件的認識，在參觀過程中產生歷史參與感，進而啟發台灣歷史意識。

(中時 )