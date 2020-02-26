春暖花開，別以為只有櫻花美，在台南學甲也是美不勝收，花花世界好繽紛！蜀葵花海、紅藜花盛開，網美展中間，就能拍出如日本藝術大師蜷川實花風格的浪漫寫真！學甲區農會也舉辦「看見學甲創意形象影片徵件活動」，邀大小朋友來這賞花海、騎鐵馬遊綠色隧道、嚐美味小吃，記錄學甲最美麗動人的一面！

台南學甲小葉橄仁綠色隧道。（城市少女阿璇 提供）

台南市學甲區觀光資源及農特產品豐富，近年因蜀葵花海節、黃金小麥季、小葉橄仁綠色隧道、紅藜及在地小吃、濱海美食聞名，境內有市定古蹟學甲慈濟宮、葉王交趾陶文化展館、頑皮世界野生動物園、學甲濕地、老塘湖藝術村等觀光景點。

「老塘湖藝術村」搭船遊湖，彷彿穿越時空來到武俠世界。（城市少女阿璇 提供）

今（2020）年4月1至3日睽違四年的台南五大香之一市定民俗上白礁刈香大典（俗稱學甲香）也即將熱鬧登場，學甲區農會藉此辦理看見學甲創意形象影片徵件活動，邀請大家一同藉由鏡頭及影片創作專屬於學甲的自然風景及人文景緻。

台南市定古蹟學甲慈濟宮香火鼎盛。（城市少女阿璇 提供）

日前在學甲區農會粉絲團已發布近期相關活動，2020唸戀學甲蜀葵花文化節活動將於2月28日登場，小麥節於3月14、15日登場，學甲香科上白礁也將在4月1日起登場。

台南學甲夜市內美味的小吃「免煎嗲」。（城市少女阿璇 提供）

上述題材都可成為影片創作愛好者拍攝重點，網美部落客「城市少女阿璇」日前就造訪學甲蜀葵花海，比人高的蜀葵花如「花界巨人」映襯綠色支葉、大片藍空，人在花田中，彷如進入童話世界，照片獲得不少好評！

台南學甲紅藜花盛開，整片轉色的紅藜田形成另一種風景。（城市少女阿璇 提供）

本次學甲創意影片徵件活動收件至109年4月23日止，並有網路按讚票選及專家評審委員評選兩部分，獎金最高為2萬元，歡迎全國愛好影像創作朋友一同來學甲賞花，看紅麥，拍小麥，上白礁，玩學甲，也為學甲留下美麗紀錄。

金黃麥田在陽光印照下，更顯夢幻！（城市少女阿璇 提供）

同時學甲區農會2020年學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會將於3月14、15日(六、日)假學甲區光華里隆重開幕，現場有屏東縣南州農會窯烤披薩體驗限定小麥黑豆手作披薩DIY及小麥、黑豆醋等相關美食品嚐活動，並有小麥環保手提袋DIY製作，歡迎民眾親臨體驗，一同來賞麥吃麥，認識學甲。

(中時電子報)