投資台灣事務所26日召開審查會議，會中通過，桂盟企業、攸泰科技兩家企業投資，共投資超過13億元，這也是農曆春節過後，首次新增通過廠商。

另外在根留台灣方面，本周通過統亞電子、邁萃斯精密兩家企業投資案，總共投資35億元。總計投資臺灣3大方案已帶動365家企業投資約8,794億元，預估創造7.28萬個本國就業機會，後續尚有94家企業排隊待審。

(工商 )