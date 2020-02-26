台商回台根留台灣本周通過4家 共投資48億元 17:202020/02/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所26日召開審查會議，會中通過，桂盟企業、攸泰科技兩家企業投資，共投資超過13億元，這也是農曆春節過後，首次新增通過廠商。 另外在根留台灣方面，本周通過統亞電子、邁萃斯精密兩家企業投資案，總共投資35億元。總計投資臺灣3大方案已帶動365家企業投資約8,794億元，預估創造7.28萬個本國就業機會，後續尚有94家企業排隊待審。 (工商 ) #企業投資 #根留台灣 #兩家 #台商回台 #投資台灣事務所 也許您會感興趣 推薦閱讀 兆豐金 力挺台商回流 04:092020/02/23 證券．權證 兩岸一家親或兩家仇的選擇 04:102020/02/24 論壇廣場 觀念平台－綠色金融下 日企的「永續通關密語」 04:102020/02/24 產業特刊 不該給大陸台商貼標籤 04:102020/02/25 論壇廣場 聚焦企業未來5到10年長期發展 巴菲特：疫情不應影響買股決策 04:102020/02/25 全球財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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