太陽光電零組件缺貨 經濟部宣布完工展延2個月 17:202020/02/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，太陽光電模組的零組件因中國大陸復工慢而缺貨，經濟部26日表示，原定在4月及6月完工的部分電廠，可延後2個月，最遲完工時間可展延到8月底。 經濟部次長曾文生指出，部分太陽光電模組因過年期間中國大陸原物料出口出現問題，後續影響我國太陽能模組生產，經過再生能源躉購費率委員會開會決議，原定4月底要完工的500瓩以下太陽光電設備，完工日期延至6月30日。500瓩以上且沒有設置升壓設備者，原定完工日期6月底，可延長至8月31日。 (工商 ) #完工 #展延 #原定 #太陽光電 #零組件 也許您會感興趣 推薦閱讀 不甩疫情陰影 15檔漲價概念股續衝 04:102020/02/22 證券．權證 台資金融機構抗疫 救急方案紛出 04:092020/02/23 焦點新聞 車市回春路迢迢 04:092020/02/23 專題周報 汽車零庫存生產策略 面臨考驗 04:102020/02/23 財經焦點 原相、宣德 大啖TWS商機 04:102020/02/24 證券．權證 《產業》貿協率台車電零組件廠，布局美洲市場 11:422020/02/24 財經 疫情延燒 台ICT軟硬兩樣情 04:102020/02/25 財經要聞 台中銀盈餘創高 摸彩犒賞員工 04:102020/02/25 生活新聞 舊宗社宅動土 2023年完工 04:102020/02/25 地方新聞 《產業》貿協：汽配三展延至10月辦理 14:322020/02/26 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 1900點…美股還沒殺完？專家爆散戶撿槍… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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