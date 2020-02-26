新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，太陽光電模組的零組件因中國大陸復工慢而缺貨，經濟部26日表示，原定在4月及6月完工的部分電廠，可延後2個月，最遲完工時間可展延到8月底。

經濟部次長曾文生指出，部分太陽光電模組因過年期間中國大陸原物料出口出現問題，後續影響我國太陽能模組生產，經過再生能源躉購費率委員會開會決議，原定4月底要完工的500瓩以下太陽光電設備，完工日期延至6月30日。500瓩以上且沒有設置升壓設備者，原定完工日期6月底，可延長至8月31日。

(工商 )